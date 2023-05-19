الشباب تستقبل بعثة منتخب مصر في رفع الأثقال

أناب الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، الدكتور نادر التطاوي مدير عام الهيئات الرياضية، لاستقبال بعثة منتخب مصر لرفع الأثقال، عقب العودة إلى مطار القاهرة الدولي، بعد المشاركة في البطولة الإفريقية للكبار، والتي أقيمت خلال الفترة من (١٥-٢١) مايو، بتونس.

كما كان في استقبال البعثة من قبل اتحاد رفع الأثقال، مصطفى راغب ومحمد سمير عضوا مجلس إدارة الاتحاد، وبعض قيادات جهاز الرياضة العسكرى، ومن جانب شركة روابط الرياضية كل من حاتم كمال مدير قطاع الرعاية والأحداث الرياضية، وخالد محمود رئيس القطاع الرياضي بالشركة.

وأسدل الستار أمس الخميس على منافسات المنتخب المصري في بطولة إفريقيا لرفع الأثقال المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، والتي أقيمت بقاعة حمادي بن عمار بحلق الوادي بتونس.

واستطاع المنتخب المصري تحقيق 30 ميدالية متنوعة بواقع 20 ميدالية ذهبية، وخمس ميداليات فضية، وخمس ميداليات برونزية.

وقدم وزير الشباب والرياضة التهنئة للاتحاد المصري لرفع الأثقال برئاسة محمد عبد المقصود، ولاعبي ولاعبات المنتخب الوطني، والجهاز الفني والمدربين على التفوق في بطولة إفريقيا، وتحقيق 30 ميدالية متنوعة، في إنجاز رياضي جديد يحققه أبطال مصر على مستوى القارة الإفريقية.

وضمت قائمة المنتخب المصري خمس لاعبات وست لاعبين وهم: ”اللاعبة سارة سمير، نعمة سعيد، فاطمة صادق، سمر حبشي، وحليمة عبد العظيم"كريم كحلة، ياسر أسامة، محمد سليم، محمود حسني، إسلام أبو الوفا، وعبد الرحمن محمد عبد الرحمن”.

ويترأس بعثة المنتخب المصري في البطولة محمد أيمن فؤاد نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لرفع الأثقال، بينما يقود المنتخب المصري فنيًا علاء الدين حسن كامل، بالإضافة إلى عمرو رمضان مدربًا، ومحمد حسني طه مدربًا.

حيث حققت الرباعة فاطمة صادق ثلاث ميداليات متنوعة في وزن تحت 87 كجم، وفازت بفضية الخطف برفع ثقل قدره 97 كجم، و ذهبية الكلين والنطر برفع ثقل قدره 125 كجم، و فضية المجموع 222 كجم.

كما حصلت سمر حبشي على ثلاث ميداليات متنوعة في وزن تحت 87 كجم، وفازت بذهبية الخطف عقب رفعها ثقل قدره 105 كجم، وتوّجت بفضية الكلين والنتر برفع ثقل قدره 124 كجم، وأضافت ميدالية ثالثة وهي ذهبية المجموع بمجموع 229 كجم.

ونجحت الرباعة حليمة عبد العظيم في الحصول على ثلاث ميداليات ذهبية في وزن فوق 87 كجم، حيث حصدت ذهبية الخطف برفع ثقل قدره 115 كجم، وذهبية الكلين والنطر برفع ثقل قدره 145 كجم، وذهبية المجموع 260 كجم.

كما حقق البطل عبد الرحمن محمد ثلاث ميداليات متنوعة، حيث حصل على فضية الخطف برفع ثقل قدره 185 كجم، وذهبية الكلين والنطر برفع ثقل قدره 243 كجم ليحقق رقم إفريقي جديد، بالإضافة إلى ذهبية المجموع 428 كجم.

وحققت اللاعبة سارة سمير ثلاث ذهبيات، حيث حصلت على ذهبيتي منافسات الكلين والنطر والمجموع بوزن 81 كجم، كما تمكنت من رفع وزن 117 كجم، وحصدت الميدالية الذهبية في الخطف.

وتوج اللاعب كريم كحلة بثلاث ميداليات ذهبية، في منافسات وزن 89 كجم، برفع ثقل 167 كجم خطف و 208 كجم في الكلين والنطر والمجموع 375 كجم.

وحصل اللاعب إسلام أبو الوفا على ثلاث ميداليات، حيث حصد الميدالية الفضية في منافسات الخطف، وبرونزيتين في الكلين والنطر والمجموع في وزن أقل من 89 كجم.

وحصد اللاعب ياسر أسامة ثلاث ميداليات ذهبية في وزن أقل من 102 كجم، حيث حصل على ذهبية الخطف برفع ثقل قدره 168 كجم، وذهبية الكلين والنطر برفع ثقل قدره 208 كجم، وذهبية المجموع 376 كجم.

واستطاع اللاعب محمد سليم التتويج بثلاث ميداليات برونزية في وزن أقل من 102 كحم، حيث حصد برونزية الخطف برفع ثقل قدره 164 كجم، وبرونزية الكلين والنطر برفع ثقل قدره 200 كجم، وبرونزية المجموع 364 كجم.

وحققت البطلة نعمة سعيد ثلاث ميداليات ذهبية في منافسات الخطف والكلين والنطر والمجموع في وزن 71 كجم، حيث استطاعت رفع وزن 126 كجم بمنافسات الكلين والنطر، كما رفعت وزن 103 كجم في محاولاتها بمنافسات الخطف، وجاء المجموع بواقع 229 كجم.