نائبة: كلمة السيسي أمام قمة جدة تعلي من العمل العربي المشترك

أكدت النائبة ولاء التمامى عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، على الأهمية السياسية والاستراتيجية الكبيرة، لكلمة الرئيس السيسي أمام القمة العربية. قائلة: إنها كلمة جامعة وشاملة لكافة الهموم والأزمات العربية وتوجه نحو الحل.

ونوهت التمامى فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم بتأكيد الرئيس السيسي، إن المنطقة تمر بظروف قاسية والحفاظ على المؤسسات الوطنية أمر ضرورى وحيوي، وتأكيد كذلك فى كلمته أمام الدورة الـ32 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، إنه يجب الاعتماد على قدراتنا الذاتية لحل القضايا العربية.

وأوضحت عضو مجلس النواب أن رؤية مصر لحل الخلافات والقضايا العربية تنطلق من دور مصر وريادتها وقدرة زعيمها على التعامل بحكمة مع مختلف القضايا.

وأكملت إن الرئيس السيسي وطوال السنوات الماضية، عمل على تفعيل العمل العربي المشترك وأعلى من قيمة الدولة الوطينة وهو ما يحسب له.

وتابعت التمامى: إن كلمة السيسي أمام قمة جدة، حملت الرؤية المصرية المتوازنة، والتي تقف على مسافة واحدة من أي دولة عربية أخرى، واتباع سياسات التهدئة والتمسك بالحلول السلمية، التي تدعو للحفاظ على السلام العربي وتوطيد دعائم الأمن والسلم لكل شعوب المنطقة.

واختتمت إن نجاح قمة جدة في التطرق لمختلف القصايا والأزمات العربية، ونجاحها الاكبر في اعتماد عودة سوريا من جديد لحضن الدولة العربية يحسب تماما لها.