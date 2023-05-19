ads
الجمعة 19 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الأنبا بولا يستقبل خدام التعليم المسيحي بكاتدرائية مار مرقس بالإسماعيلية

ارشيف
ارشيف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استقبل الأنبا بولا شفيق، مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، اليوم خدام التعليم المسيحي، بكاتدرائية القديس مار مرقس الرسول، بالإسماعيلية، وذلك بمقر المطرانية.

قدم خدام نشاط التربية الدينية التهنئة إلى نيافة المطران، بمناسبة سيامته الأسقفية، وتجليسه على كرسي إيبارشية الإسماعيلية، حيث حضر اللقاء الأب يوسف رمزي، والأب جوفاني قاصد، راعيا الكاتدرائية.

الجدير بالذكر أن الأنبا بولا، كانت قد تمت سيامته الأسقفية، في الحادي عشر من الشهر الجاري، بكاتدرائية القديس مار مرقس الرسول، بالإسماعيلية، متخذًا شعارًا أسقفيًا هو "النعمة والرحمة والسلام".

 

أقباط أقباط الكاثوليك