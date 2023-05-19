الأنبا بولا يستقبل خدام التعليم المسيحي بكاتدرائية مار مرقس بالإسماعيلية

استقبل الأنبا بولا شفيق، مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، اليوم خدام التعليم المسيحي، بكاتدرائية القديس مار مرقس الرسول، بالإسماعيلية، وذلك بمقر المطرانية.

قدم خدام نشاط التربية الدينية التهنئة إلى نيافة المطران، بمناسبة سيامته الأسقفية، وتجليسه على كرسي إيبارشية الإسماعيلية، حيث حضر اللقاء الأب يوسف رمزي، والأب جوفاني قاصد، راعيا الكاتدرائية.

الجدير بالذكر أن الأنبا بولا، كانت قد تمت سيامته الأسقفية، في الحادي عشر من الشهر الجاري، بكاتدرائية القديس مار مرقس الرسول، بالإسماعيلية، متخذًا شعارًا أسقفيًا هو "النعمة والرحمة والسلام".