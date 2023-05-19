ads
الجمعة 19 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

بيان من الأنبا إيليا أسقف الخرطوم وجنوب السودان

ارشيف
ارشيف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نشر  الأنبا إيليا اسقف الخرطوم وجنوب السودان  بيان رسمي عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيس بوك جاء فيه 

 

أحبائنا المباركين أبناء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية سلام لكم نذکر ونتیقن جميعنا أننا ابناء القديسين والمعترفين والشهداء ونعرف أنهم مروا بتجارب قاسية جدا ولكنهم لم يكونوا يوما متزمرين أو معاتبين الله على ما يحدث في حياتهم بل كانوا يتذكرون دائماً كلمات الكتاب القائلة إفرحوا يا إخوتى حينما تقعون فى تجارب متنوعه وقوله: أحبوا أعداءكم باركوا لا عليكم وصلوا لأجل الذين يسيئون اليكم

أيها الأحباء أقرأ كثيراً فى الهواتف المحموله أو اسمع التعليقات التي تعبر عن التذمر والمعاتبة لله على ما يسمح به هو لأولاده من تجارب وهذا يحزننى كثيراً لأننا نفقد العظمة التى كانت في أجدادنا وتجعل الهنا الحنون الذى فدانا على الصليب يتحصر علينا .

أيها الأحباء إن كنا حقاً نحب الهنا الذى أحبنا أولاً  أحبنا ونحن بعد خطاه  فلنترك إلى الأبد روح التذمر والمعاتبه لله ونتوقف كلياً عن تصوير أحداث أو كتابه مقاطع ونشرها فى الميديا لأن هذا يؤلم مسيحنا ويجعله يسمح لنا بتجارب اكثر واقسى فما مر علينا.

إن دافعنا عن أنفسنا سيتركنا الله وان لم ندافع عند أنفسنا يدافع الله عنا فلنكن حكماء ونشترى سلاما ورضى الله عنا بالبعد كلياً عن كل ما ظنناه مطلوباً منا للدفاع أو الشجاعه المسيحية أو إتكالنا على الميدنا أو ذراع البشر .

 

 

أقباط أقباط الكاثوليك