بيان من الأنبا إيليا أسقف الخرطوم وجنوب السودان

نشر الأنبا إيليا اسقف الخرطوم وجنوب السودان بيان رسمي عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيس بوك جاء فيه

أحبائنا المباركين أبناء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية سلام لكم نذکر ونتیقن جميعنا أننا ابناء القديسين والمعترفين والشهداء ونعرف أنهم مروا بتجارب قاسية جدا ولكنهم لم يكونوا يوما متزمرين أو معاتبين الله على ما يحدث في حياتهم بل كانوا يتذكرون دائماً كلمات الكتاب القائلة إفرحوا يا إخوتى حينما تقعون فى تجارب متنوعه وقوله: أحبوا أعداءكم باركوا لا عليكم وصلوا لأجل الذين يسيئون اليكم

أيها الأحباء أقرأ كثيراً فى الهواتف المحموله أو اسمع التعليقات التي تعبر عن التذمر والمعاتبة لله على ما يسمح به هو لأولاده من تجارب وهذا يحزننى كثيراً لأننا نفقد العظمة التى كانت في أجدادنا وتجعل الهنا الحنون الذى فدانا على الصليب يتحصر علينا .

أيها الأحباء إن كنا حقاً نحب الهنا الذى أحبنا أولاً أحبنا ونحن بعد خطاه فلنترك إلى الأبد روح التذمر والمعاتبه لله ونتوقف كلياً عن تصوير أحداث أو كتابه مقاطع ونشرها فى الميديا لأن هذا يؤلم مسيحنا ويجعله يسمح لنا بتجارب اكثر واقسى فما مر علينا.

إن دافعنا عن أنفسنا سيتركنا الله وان لم ندافع عند أنفسنا يدافع الله عنا فلنكن حكماء ونشترى سلاما ورضى الله عنا بالبعد كلياً عن كل ما ظنناه مطلوباً منا للدفاع أو الشجاعه المسيحية أو إتكالنا على الميدنا أو ذراع البشر .