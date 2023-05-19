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الجمعة 19 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

دوري أبطال أفريقيا.. تشكيل هجومي للترجي أمام الأهلي

الترجي التونسي
الترجي التونسي
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أعلن التونسي أنيس البوسعايدي، المدير الفني المؤقت لفريق الترجي التونسي، تشكيل الفريق لمواجهة نظيره النادي الأهلي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
تنطلق مباراة الأهلي والترجي التونسي، مساء اليوم الجمعة في تمام العاشرة، على ستاد القاهرة الدولي، بحضور نحو 10 آلاف مشجع.
جاء تشكيل الترجي التونسي كالتالي:
حراسة المرمى: صدقي الدبشي. 
خط الدفاع: محمد بن علي - محمد أمين بن حميدة - محمد أمين توجاي - ياسين مرياح. 
خط الوسط: فوسيني كوليبالي - محمد علي بن رمضان - غيث الوهابي. 
خط الهجوم: معتز زدام - محمد علي بن حمودة - رشاد العرفاوي.

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