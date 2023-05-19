رئيس ناميبيا يؤكد دعم بلاده لطلب السعودية لاستضافة معرض إكسبو 2030 في الرياض

أكد رئيس جمهورية ناميبيا الدكتور هاجي جينجوب، استمرار دعم بلاده لطلب المملكة العربية السعودية لاستضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الناميبي، اليوم الجمعة، المستشار بالديوان الملكي السعودي أحمد بن عبدالعزيز قطان، والوفد المرافق له، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وعبر "قطان" عن شكر وتقدير حكومة المملكة العربية السعودية لهذا الدعم الذي يأتي انطلاقًا من العلاقات المميزة بين البلدين.

ونقل المستشار بالديوان الملكي السعودي، خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، وتمنياتهما لحكومة وشعب جمهورية ناميبيا المزيد من التقدم والازدهار، فيما حمله الرئيس الناميبي تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، ولولي العهد، ولحكومة وشعب المملكة.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى استعراض مجمل الأحداث الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.