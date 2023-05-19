بالفيديو.. أنغام تشارك جمهورها أغنيتها الجديدة "سيبك إنت"

نشرت الفنانة أنغام على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" فيديو لأحدث أغانيها "سيبك إنت" بطريقة الفيديو كليب .

https://fb.watch/kDll1ASTV4/?mibextid=Nif5oz

وعلقت على الفيديو بكلمات الأغنية" سيبك أنت .. أهم حاجة تكون مبسوط و مزاجك عال .. و تكون بتنام مرتاح البال،

تقدروا تسمعوا سيبك انت على يوتيوب وكل منصات الموسيقى" .

الأغنية كلمات الشاعر أمير طعيمة، ألحان وليد سعد، توزيع مادى، والفيديو كليب من إخراج جمال عادل .

يشار إلى أن أنغام كانت قد طرحت مؤخراً أغنية "نسينا نعيش" بطريقة الفيديو كليب أيضاً ، والتى حققت نجاحاً كبيراً ونسب مشاهدات كبيره، الأغنية من كلمات جمال الخولى، وألحان سهم، وميكس وماستر أمير محروس، توزيع عمر صباغ .

يذكر أن الفنانة أنغام تستعد لإحياء حفل غنائى بدولة الإمارات غداً السبت، ضمن جولتها الفنية الأخيرة بالدول العربية، وستقدم من خلال الحفل مجموعة متميزة من أغانيها .