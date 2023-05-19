إسبانيا استقبلت 8 ملايين سائح في أبريل الماضي

كشفت البيانات التي قدمها موقع السياحة الإسباني الرسمي، توريسبانا، عن أن إسبانيا استقبلت أكثر من 8.1 مليون سائح دولي في أبريل 2023، مما يمثل زيادة بنسبة 16.9 % مقارنة بنفس الشهر في عام 2022.

وتظهر البيانات أنه خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، استقبلت البلاد ما مجموعه 25262701 مسافرًا دوليًا، وهو ما يزيد بنسبة 34.9 % عن نفس الفترة من العام الماضي، وفي أبريل، شهدت إسبانيا زيادة في عدد المسافرين من جميع الدول الكبرى، حيث جاء 57.6 % من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وشهدت زيادة بنسبة 15.2 %.

ومن ناحية أخرى، زاد التدفق من بقية العالم، والذي يمثل 42.4 % المتبقية، بنسبة 19.2 %، فيما سجل الوافدون من إيطاليا والبرتغال والولايات المتحدة الأمريكية أعلى معدل نمو في أبريل 2023

واستناداً إلى هذه البيانات، فإن من بين الأسواق التي سجلت أعلى نمو في أبريل هي البرتغال وإيطاليا والولايات المتحدة، بنسبة 31.9 % و 28.8 % و 22.9 % على التوالي.

ومن حيث الحجم، سجلت إسبانيا أكبر عدد من الوافدين من المملكة المتحدة في أبريل 2023 (1،794،841) - بزيادة سنوية قدرها 12.1 %.

ووفقًا لبيانات Turespana، كانت جزر الكناري هي الوجهة المفضلة للمسافرين البريطانيين (25.7 %). في الوقت نفسه، سافر 83.6 % من هؤلاء الركاب مع شركة طيران منخفضة التكلفة (CBC)، وكانت المملكة المتحدة رائدة في عدد الوافدين على هذه الشركات، حيث ساهمت بنسبة 29.6 % من الإجمالي.

وحتى الآن هذا العام، بلغ العدد الإجمالي للمسافرين من هذا البلد 5271803، وهو ما يزيد بنسبة 36.3 % عن الأشهر الأربعة الأولى من العام السابق.

وتكشف بيانات أخرى أن ألمانيا هي ثاني دولة منشأ للمسافرين الدوليين، بنسبة 14.5 % من الإجمالي، والتي زادت بنسبة 4.8 % في أبريل، حيث سافر حوالي 44.9 % من إجمالي المسافرين الألمان مع الشركات التقليدية، حيث كانت ألمانيا السوق الرائدة للوافدين في هذه الشركات بنسبة 17.2 % من الإجمالي.

كما سجلت نسبة أقل بنسبة 9.4 % من الركاب الفرنسيين دخولهم إلى إسبانيا خلال أبريل 2023، مما يمثل زيادة سنوية بنسبة 28.8 %، استفادت منها كاتالونيا (30.3 % من الركاب) ومدريد (25.9 %) بشكل خاص.

وجاءت إيطاليا في المركز الثالث، حيث سيطر ركاب سي بي سي بنسبة 83.3 % من الإجمالي مقارنةً بالمسافرين في الشركات التقليدية.

كما هبطت فرنسا بنسبة 8.6 % من جميع الركاب في أبريل من هذا العام إلى إسبانيا، مسجلة زيادة قدرها 16.8 %، بينما شهد المسافرون من هولندا زيادة بنسبة 5.2 % في أبريل، مع مجتمع فالنسيا وكاتالونيا والأندلس. الوجهات الرئيسية، وكان المجتمع الذي سجل أكبر عدد من الوافدين الشهر الماضي هو مدريد بنسبة 22.3 % من الإجمالي، تليها كاتالونيا بنسبة 20.1 % وجزر البليار بنسبة 15.7 %.

كانت كاتالونيا هي المجتمع الذي سجل أعلى معدل نمو سنوي بنسبة 21.9 %، يليه فالنسيا (21.4 %) ومدريد (20.4 %).

علاوة على ذلك، من حيث المطارات، سجلت إيبيزا أكبر نمو سنوي بنسبة 27 % مقارنة بشهر أبريل 2022، تليها فالنسيا بنسبة 24.6 % وبرشلونة بنسبة 23.2 %. بشكل عام، في أبريل، أضاف باراخاس 1،811،380 مسافرًا دوليًا، ومطار برشلونة 1،549،890 و بالما دي مايوركا 1،034،958.