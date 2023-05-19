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الجمعة 19 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الكويت تدين اقتحام أحد مسؤولي حكومة الاحتلال الإسرائيلي وأعضاء بالكنيست للمسجد الأقصى

الاقصي
الاقصي
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أعربت دولة الكويت اليوم عن إدانتها واستنكارها لاقتحام أحد مسؤولي حكومة الاحتلال الإسرائيلية وأعضاء من الكنيست المسجد الأقصى المبارك تحت حراسة قوات الأمن.

وأكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها، على رفض دولة الكويت المطلق لمثل هذه الممارسات غير القانونية والانتهاكات المستمرة المستفزة لمشاعر المسلمين.

وجددت الوزارة موقف دولة الكويت الثابت الداعي إلى ضرورة تحرك المجتمع الدولي الفوري وتحمل مسؤولياته لوقف هذه الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة واحترام حرمة الأماكن المقدسة وتوفير الحماية الكاملة للشعب الفلسطيني الشقيق ومقدسات المسلمين.

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