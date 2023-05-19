مقاول روسي يتسبب في خطأ فادح يكشف مخبأ بوتين النووي السري

تسبب مقاول روسي، فى الكشف عن مخبأ بوتين النووي السري، وذلك بعد إعادة تفسير مخططات مقاول روسي نشرها على موقعه الخاص للترويج لأعماله مطلع عام 2010 وهذه المخطّطات بقيت متاحة على الإنترنت حتى أواخر عام 2016.

وكشف موقع إنسايدر الإخباري الأمريكي تفاصيل الحدث قائلا: "لزعيم الكرملين، مخبأ سري يوجد تحت مجمع فاخر يقع فوق منطقة منحدرة مطلة على البحر الأسود، المكان مخصص لمواجهة احتمال حدوث حرب نووية، حسب موقع "بزنس إنسايدر الأمريكي".

المجمع تبلغ مساحته 190 ألف قدم مربعة.. تبلغ تكلفته مليار دولار، يقع على منحدر وعر يتمتع بكل رفاهية يمكن أن يرغب فيها بوتين.

مهندسو القصر أهملوا أمرًا بالغ الأهمية إذ فشلوا في إخفاء الخطط التي تبين نفقين متقاربين تحت القصر.

المخبأ السري لبوتين أسفل مجمعه يتكون من نفقين منفصلين يمكن الوصول إليهما عبر مصعد كهربائي يهبط أكثر من 50 مترًا تحت السطح.

النفقان مغلفان بالإسمنت السميك ومزودان بما يكفي من الماء العذب والتهوية اللازمة ومقصورات واسعة لخدمة الشخصيات المهمة لأيام. بل لأسابيع.