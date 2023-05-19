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الجمعة 19 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

رئيس وزراء الجزائر: أزمة أوكرانيا وضعت العالم في حالة استقطاب متزايد

الجزائر
الجزائر
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تقدم أيمن عبدالرحمن رئيس وزراء الجزائر، بالشكر للملك سلمان بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الوزراء على كرم الضيافة، إذ ذكر أن الجزائر تشرفت باحتضان الواحدة والثلاثين للقمة العربية في ظروف إقليمية ودولية بالغة التعقيد.

وأضاف «عبدالرحمن»، في كلمته خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية للقمة العربية، المذاعة عبر قناة «اكسترا نيوز»، أن الأزمة الأوكرانية وضعت العالم في حالة استقطاب متزايد وأمام تحديات جديدة متمثلة في الامن الغذائي والطاقوي، موضحًا أن الجزائر وضعت رئاستها للقمة العربية تحت شعار لم الشمل.

وتابع رئيس وزراء الجزائر: « أجدد الدعوة إلى تعبئة الطاقة التمويلية العربية ولاسيما صندوق النقد العربي والصناديق العربية القائمة لمساعدة الدول الأعضاء التي هي في أمس الحاجة للمساعدات لتمكينها من تجاوز هذه الظروف الدولية العصيبة».
 

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