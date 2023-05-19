ads
الجمعة 19 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

نشوب حريق بـ3 منازل بمنطقة الربعية في منشأة القناطر

أرشيفيه
أرشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، حريقا نشب بأسطح 3 منازل بمنطقة الربعية من شارع الكاوتش بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر شمال المحافظة دون وقوع إصابات.

تلقى المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل 3 منازل بمنطقة الربعية من شارع الكاوتش بدائرة المركز.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء، وبالفحص تبين نشوب حريق أعلى سطح منزل امتد لاثنين مجاورين وجرى فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

مركز شرطة منشأة القناطر مديرية امن الجيزة قوات الحماية المدنية بالجيزة السيطرة على الحريق منشأة القناطر