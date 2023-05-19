بث مباشر .. بدء القمة العربية بجدة في السعودية

تنطلق بعد قليل، أعمال القمة العربية بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة عدد من القادة العرب وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتقدم "البوابة نيوز"، بثًا مباشرًا لوصول القادة العرب للقمة العربية.

ومن المقرر أن تركز القمة على خمس ملفات هامة وهم: عودة سوريا إلى الجامعة العربية، العلاقات العربية مع دول الجوار والتي تتعلق بالمصالحة السعودية الإيرانية، والوضع المتأزم في السودان والصراع على السلطة والقضية الفلسطينية والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للمقدسات والشعب الفلسطيني الشقيق، وتطورات الوضع في أوكرانيا في ظل مشاركة الرئيس الأوكراني في هذه القمة بالإضافة إلى عدد من القضايا العربية التي تتعلق ببعض الدول والقطاعات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية.

وقال وزير الإعلام السعودي سلمان الدوسري في تغريدة على تويتر: "واحة الإعلام⁩، مبادرة جديدة لإعادة تعريف مفهوم التغطيات الإعلامية، تزامنًا مع استضافة المملكة ⁧‫قمة جدة⁩".

وأضاف: "حرصنا في وزارة الإعلام على استثمار وجود الإعلام العربي والدولي لإقامة معرض إبداعي لمشروعات رؤية السعودية 2030، وإبراز التحول التاريخي الذي يعيشه وطننا العظيم".

وقال رئيس هيئة الصحفيين السعوديين خالد المالك في تغريده على تويتر: يلتئم شمل القادة العرب اليوم في عروس البحر الأحمر مدينة جدة في بلد الضيافة والكرم والقرار الحكيم المملكة العربية السعودية ليعقدوا قمتهم العربية.

وكان قد توافد القادة والمسؤولين العرب لرئاسة وفود بلادهم في القمة العربية التي تستضيفها جدة اليوم بحضور عربي كامل وسيكون ضيف القمة الرئيس الأوكراني.

وشهدت مسيرة القمم العربية منذ تأسيسها في مارس عام 1945م، انعقاد 43 قمة منها 31 عادية، آخرها كان في الجزائر، عام 2022، و12 قمة عربية استثنائية "غير عادية"، كان آخرها قمة مكة المكرمة 2019، و4 قمم عربية تنموية: اقتصادية واجتماعية؛ إضافة إلى عدد من القمم العربية مع تجمعات وتكتلات إقليمية منها: "4 قمم عربية -أفريقية"، و4 قمم "عربية -أمريكية جنوبية"، وقمة عربية أوروبية 2019 "مصر"، وقمة عربية إسلامية أمريكية، والقمة العربية الصينية الأولى التي استضافتها المملكة العربية السعودية ديسمبر من العام الماضي.

وبدأت باكورة القمم في مايو عام 1946م عبر عقد قمة "أنشاص" الاستثنائية بالإسكندرية لمناصرة القضية الفلسطينية التي أكدت على قضية فلسطين وعروبتها وعدتها في قلب القضايا العربية الأساسية.

