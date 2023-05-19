غلق كلي لطريق 26 يوليو بداية من منطقة ميت عقبة وحتى أعلى نفق وادي النيل لمدة يومين

أعلنت محافظة الجيزة، غلق كلي لطريق ٢٦ يوليو بداية من منطقة ميت عقبة وحتى أعلى نفق وادي النيل لمدة يومين.
وأوضحت في بيان لها، اليوم، أن الغلق يأتي في ضوء تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع مونوريل خط طراد النيل بالمهندسين - ٦ أكتوبر والقيام برفع كفاءة الطبقة الأسفلتية للمنطقة بين الطريق الرئيسي وطريق الخدمة لمحور ٢٦ يوليو بالاتجاه القادم من ميدان لبنان ومدينة ٦ أكتوبر اتجاه مناطق نادى الزمالك وكوبرى ١٥ مايو وذلك ضمن الأعمال التحضيرية لتسليم موقع أعمال محطة مونوريل (وادى النيل بمشروع المونوريل خط ٦ أكتوبر نطاق محافظة الجيزة ( بداية من محطة وادى النيل بالمهندسين - حتى المدينة الصناعية بمدينة ٦ أكتوبر).
وأشارت إلى أن الغلق يكون ابتداء من السـاعه ١٢ صباح يوم السبت الموافق 20/5/2023 حتى الساعة الخامسة صباح يوم الأحد الموافق 21/5/2023.
وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي العجوزة بالمتابعة الميدانية للأعمال والتنسيق مع الجهات المنفذة للمشروع لإزالة أي معوقات للانتهاء وفقا للمواعيد المحددة، لافتا إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بتنفيذ التحويلة المرورية الآتية:
أولا: حركة المركبات القادمة من محور ٢٦ يوليو بالاتجاه القادم من ميدان لبنان ومدينة ٦ أكتوبر وترغب بالسير اتجاه كوبرى ١٥ مايو ومناطق المهندسين تقوم بالدخول يمينًا إلى طريق الخدمة بمحور ٢٦ يوليو.
- استكمال السير بطريق الخدمة حتى تجاوز منطقة الأعمال والعودة مرة أخرى إلى طريق ٢٦ يوليو الرئيسي اتجاه كوبرى ١٥ مايو ومناطق المهندسين.
وأِشارت محافظة الجيزة إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط منطقة الأعمال لضمان تحقيق السيولة المرورية اللازمة.