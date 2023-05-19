إصابة شخص في حريق شقة سكنية بعقار في حدائق الأهرام

أصيب أحد الأشخاص في حريق شقة سكنية بالطابق الثاني بعقار مكون من 6 طوابق بشارع الضغط العالي بالبوابة الثالثة بمنطقة حدائق الأهرام غرب محافظة الجيزة.

تلقي المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بشارع الضغط العالي بالبوابة الثالثة بمنطقة حدائق الأهرام دائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق والذي خلف وراءه إصابة أحد الأشخاص بكسر في الساق جري نقل المصاب إلي مستشفي الهرم لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.