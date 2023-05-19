مصادر حكومية يابانية وأمريكية تؤكد حضور زيلينسكي شخصيا لقمة مجموعة السبع

الجمعة 19/مايو/2023 - 10:44 ص

أكدت مصادر حكومية يابانية وأمريكية اليوم الجمعة، أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، سيحضر شخصيا قمة مجموعة الدول الصناعية السبع المنعقدة في مدينة هيروشيما اليابانية.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، أن هذه الزيارة ستعد الأولى للرئيس الأوكراني منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير 2022.

وكانت الحكومة اليابانية، قد أعلنت في وقت سابق، أن زيلينسكي قد يشارك في قمة مجموعة السبع عبر تقنية الفيديو.

وقال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، عند زيارته المفاجئة إلى كييف في 21 مارس الماضي لإجراء محادثات مع زيلينسكي، إنه تم وعد الأخير بالمشاركة عبر الإنترنت في القمة التي تستمر أعمالها ثلاثة أيام اعتبارا من اليوم الجمعة.

ومن جانبه أكد سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني أوليكسي دانيلوف، اليوم، أن زيلينسكي سيتوجه إلى اليابان من أجل المشاركة في قمة مجموعة الدول الصناعية السبع المنعقدة في مدينة هيروشيما.

وقال دانيلوف "إنه سيتم اتخاذ قرار بشأن أشياء مهمة للغاية هناك، لذلك فإن وجود رئيسنا يعد أمرا ضروريا للغاية من أجل الدفاع عن مصالحنا".