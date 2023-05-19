رئيس فاجنر يعترف: لم يتم السيطرة على باخموت|سماع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف.. إعلان حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء أوكرانيا.. وبريطانيا تفرض عقوبات جديدة ضد روسيا تستهدف قطاع التعدين

يتزايد كل يوم الصراع بين روسيا والغرب على من ينتصر على الأراضي الأوكرانية، فتحاول روسيا السيطرة على كامل مدينة باخموت الأوكرانية حيث تدور معارك ضارية الان في المدينة، تعد مدينة باخموت نقطة تحول كبيرة للسيطرة على بقية منطقة دونباس شرق أوكرانيا، لذلك تدار معارك كبيرة في مدينة باخموت وتقاتل القوات الأوكرانية بكل شراسة للدفاع عن باخموت.

ويوم الخميس صرح مؤسس فاجنر الروسية يفجيني بريجوزين أنه لم يتم السيطرة على كامل مدينة باخموت الأوكرانية بعد وأن معارك ضارية تجري في أحد أحياء المدينة الأوكرانية.

وفي وقت سابق أفادت وسائل إعلام أوكرانية أن القوات الأوكرانية حققت مكاسب كبيرة في مدينة باخموت بالهجوم الذي قامت بة قوات كييف لصد الهجمات الروسية على الأراضي الأوكرانية.

وأعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، بأن القوات الأوكرانية تحاول اختراق الدفاعات الروسية في باخموت، لعرقلة تقدم القوات الروسية في المدينة.

وأكد بوشيلين أنه يجري اتخاذ "إجراءات شاملة" لمنع قوات كييف من تنفيذ مثل هذا المخطط.

وقال: "يحاول العدو الآن خلق ظروف صعبة لأرتيوموفسك والقوات الروسية هناك ولذلك نقوم بالطبع باتخاذ إجراءات شاملة للتصدي لهذه المحاولات".

وذكر بوشيلين مؤخرا أن الوضع في المدينة ما زال متوترا، إلا أن مقاتلي قوات "فاغنر" يواصلون تقدمهم وأن "هناك عددا أقل بكثير من المباني العالية التي لا تزال تحت سيطرة القوات الأوكرانية".

ومنذ قليل أعلنت سلطات دونيتسك أن القوات الأوكرانية قصفت دونيتسك 44 مرة خلال اليوم الأخير، مما أسفر عن مقتل شخص، وإصابة 3 آخرين بجروح.

وأشارت ممثلية دونيتسك في المركز المشترك للرقابة والتنسيق، إلى أن القوات الأوكرانية قصفت محاور دونيتسك وجورلوفكا وفولنوفاخا وستاروبيشيفو بـ191 قذيفة خلال يوم الخميس، حيث قتل شخص وأصيب 3 آخرون بجروح في مدينة جورلوفكا.

سماع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف

أفادت وسائل إعلام أوكرانية اليوم الجمعة، بسماع دوي انفجارات في مقاطعتي كييف وتشيرنيجوف، ومدينة كريفوي روغ بمقاطعة دنيبروبتروفسك ليلة الجمعة، وسماع دوي صفارات الإنذار محذرة من ضربات روسية.

وحسب بيانات المواقع الرسمية للإنذار، تم تشغيل صفارات الإنذار في معظم المقاطعات الأوكرانية في أنحاء البلاد.

وتحدثت وسائل إعلام أوكرانية عن ضربات جوية روسية بطائرات مسيرة، فيما جرت العادة أن تعقب المسيّرات ضربات صاروخية روسية.

وأعلنت السلطات الأوكرانية عن حالة تأهب جوي في معظم أنحاء أوكرانيا، وفقًا لبيانات خرائط وزارة التحول الرقمي الأوكرانية عبر الإنترنت.

ووفقًا للخريطة، هناك أربع مناطق في غرب أوكرانيا لم يتم تأثيرها بحالة الاستنفار.

بريطانيا تفرض عقوبات جديدة ضد روسيا تستهدف قطاع التعدين

يستمر الغرب في فرض العقوبات على روسيا حيث، أعلنت بريطانيا عن حزمة عقوبات جديدة على قطاع التعدين في روسيا تستهدف واردات الألمنيوم والألماس والنحاس والنيكل في محاولة لتضييق قدرة موسكو على تمويل الحرب في أوكرانيا.

وقال رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك -في تصريحات صحفية على هامش قمة مجموعة السبع في اليابان إن العقوبات التي تم إعلانها تظهر أن مجموعة الدول السبع موحدة في مواجهة التهديد من جانب روسيا وثابتة في دعمها لأوكرانيا، حسبما أفادت قناة "الحرة الأمريكية" اليوم الجمعة.

ويأتي هذا في وقت أعلن فيه مسؤول أمريكي رفيع أن بلاده فرضت عقوبات جديدة تستهدف قدرات روسيا القتالية في إطار جهود قمة مجموعة السبع في اليابان لتشديد الخناق على موسكو، لافتا إلى أن جميع الدول الأعضاء في مجموعة السبع تستعد لفرض عقوبات جديدة وقيود على التصدير ضد روسيا.