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الجمعة 19 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بريطانيا تحظر استيراد الألماس والنيكل والنحاس والألمنيوم الروسي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، حظر لندن استيراد النحاس والألمنيوم والنيكل والألماس من روسيا، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

ووفقا لبيان مكتب رئيس الوزراء: "سنحظر قانونا استيراد الألماس الروسي في وقت لاحق من هذا العام، ونوقف تماما استيراد النحاس والألمنيوم والنيكل من روسيا، بناء على الحظر الحالي على الحديد والصلب الروسي".

كما ينص البيان على أن بريطانيا ستفرض قيودا على 86 فردا وشركة روسية في المجمع الصناعي العسكري والمناطق التي توفر أرباحا من الصادرات لميزانية روسيا.

وأضاف: "إلى جانب هذه الإجراءات التجارية، تعد الحكومة طلبات شخصية جديدة تستهدف 86 شخصا وشركة في المجمع الصناعي العسكري، بالإضافة إلى تلك المرتبطة بالدخل الرئيسي في مجالات مثل الطاقة والمعادن والشحن" ولم يتم توفير قائمة الأفراد والشركات التي ستخضع للعقوبات.

بريطانيا حظر استيراد الألماس روسيا