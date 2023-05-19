بعد طول غياب.. السيرك القومي يعود لأبناء سيناء بالعريش

تفقد المخرج عادل عبده رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، أمس الخميس، السيرك القومي بمدينة العريش بأرض سيناء، برفقة أعضاء اللجنة المشكلة من إدارة البيت.

قال المخرج عادل عبده، رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، إن المرور الميدانى لموقع السيرك القومي بالعريش يأتي لإعادة تشغيله مرة أخرى بعد غياب دام لأكثر من ١٢ عاما، عاشت فيه سيناء ظروف صعبة مرت بها نتيجة العمليات الإرهابية المتطرفة من جماعات الفكر المتطرف، ووضع التقارير اللازمة.

جاء ذلك بعد لقاء اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شماء سيناء، والذى أكد تقديم كافة التسهيلات وتذليل العقبات لإعادة تشغيل السيرك القومي بالعريش استكمالا للدور التنويري الذي تقوم به وزارة الثقافة في محافظة شمال سيناء من خلال تنفيذ عدد من المبادرات والفعاليات الفنية والثقافية.

وأعرب محافظ شمال سيناء، خلال لقائه وفد من وزارة الثقافة برئاسة المخرج عادل عبده رئيس رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، وبحضور الفنان وليد طه، مدير السيرك القومي، ووليد صلاح معاون مدير السيرك، وأشرف عبادي مدير إدارة الأمن بالبيت، عن سعادته لإعادة تشغيل السيرك القومى مرة أخرى وعودة الحياة إلى طبيعتها للأنشطة الثقافية فى مختلف مدن المحافظة، وهو بمثابة رسالة للعالم أجمع بأن شمال سيناء آمنة تماما.

ووجه محافظ شمال سيناء، بسرعة العمل على إعادة تشغيل السيرك القومي بالعريش، فضلًا عن تخفيض قيمة تذاكر الدخول للسيرك بقيمة 50% بالنسبة لأسعار التذاكر في القاهرة، مؤكدًا على قيام المحافظة بتقديم كافة التسهيلات حتى يتم افتتاح السيرك خلال عيد الأضحى المبارك.

من جهته قال الفنان وليد طه، مدير السيرك القومي، إن مشاركة السيرك القومي في المهرجان العالمي لفنون السيرك في دولة فيتنام ممثلا لمصر بحضور 8 دول، وحصوله على المركز الثاني في العروض المقدمة، من عروض الحيوانات المفترسة والأليفة والسحر والخيال والأكروبات العالمية والبهجة والمرح مع مهرجي السيرك.

ومن ناحية أخري قامت لجنة وزارة الثقافة بمعاينة موقع السيرك القومي بأرض الكارنتينا في مدينة العريش، لوضع تقرير شامل، تمهيدًا لإعادة تشغيله وافتتاحه أمام المواطنين، خلال عيد الأضحى المبارك.

وكان برفقة اللجنة خلال الجولة الأعضاء الفنان وليد طة مدير السيرك القومي، والفنان أشرف أحمد مدير شعبة القاهرة ودار العرض بالسيرك، وأحمد صلاح مدير عام المخازن، ووليد صلاح معاون مدير السيرك القومي، وأشرف عبادى مدير إدارة الأمن بالبيت، وإبراهيم بيومى رئيس العمال بالسيرك، وصفوت عبد المنعم مدير إدارة الحماية المدنية، وعبدالله الإبيارى مدير شباك التذاكر والصالة بالسيرك، ورضا ضاحى، محمد إبراهيم، وأحمد فاروق، وجمال عبد الغنى، وعربي أبوسنة مدير المركز الإعلامى بالبيت.

وحرص الجميع على التقاط الصور التذكارية فى الموقع احتفالا بعودة الحياة للسيرك القومى قريبا بمدينة العريش بأرض سيناء.



