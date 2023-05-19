إشبيلية يقصى يوفنتوس ويبلغ نهائي بطولته المفضلة

أقصى فريق إشبيلية الإسباني، نظيره يوفنتوس الإيطالي، من بطولة الدوري الأوروبي، وتأهل إلى المباراة النهائية بعد الفوز عليه بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء الخميس، على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، في إياب دور نصف النهائي من اليوروباليج.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ليلعب الفريقين شوطين إضافيين؛ لتحديد الفريق المتأهل لنهائي الدوري الأوروبي، وذلك بعدما انتهت مباراة الذهاب بين يوفنتوس وإشبيلية، التي أقيمت في إيطاليا الأسبوع الماضي على ملعب أليانز استاديوم، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ليتأهل الفريق الأندلسي بنتيجة 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

أحرز دوشان فلاهوفيتش، هدف يوفنتوس في الدقيقة 65، وفي الدقيقة 72، نجح سوسو، في إحراز هدف التعادل لإشبيلية، من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وأضاف إريك لاميلا، الهدف الثاني في الدقيقة 95، بعدما تلقى كرة عرضية من برايان خيل، ليحولها برأسه داخل الشباك.

وفي الدقيقة 115، شهد اللقاء حالة طرد، حيث أشهر الحكم داني ماكيلي، البطاقة الحمراء في وجه ماركوس أكونيا، بعد حصوله الإنذار الثاني.

وضرب إشبيلية، موعدًا في نهائي بطولة الدوري الأوروبي، البطولة المفضلة لديه، حيث يعد أكثر الأندية تتويجًا بها برصيد 6 ألقاب، وذلك ليلاقي روما الإيطالي على ملعب بوشكاش أرينا، في بودابست، عاصمة المجر، يوم 31 مايو الجاري.