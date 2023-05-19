روما بقيادة مورينيو يتعادل مع باير ليفركوزن ويبلغ نهائي الدوري الأوروبي

تعادل فريق روما الإيطالي بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو، مساء الخميس، مع نظيره باير ليفركوزن الألماني سلبيًا، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب باي أرينا في إياب دور نصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي.

وبلغ روما، المباراة النهائية من بطولة الدوري الأوروبي، مستفيدًا من تحقيقه الفوز في مباراة الذهاب بنصف النهائي على ملعبه الأولمبيكو بهدف للا شئ.

ويخوض روما، لقاء نهائي الدوري الأوروبي، أمام المتأهل من مواجهة إشبيلية الإسباني ويوفنتوس الإيطالي، يوم 31 مايو الجاري، على ملعب بوشكاش أرينا، فى بودابست، عاصمة المجر.

ونجح المدير الفني لفريق روما، مورينيو، في تحقيق إنجاز مع الذئاب بتأهله إلى نهائي بطولة أوروبية للعام الثاني على التوالي، بعدما بلغ نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، العام الماضي.