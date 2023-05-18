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الخميس 18 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

بعد فوز الزمالك بكأس الكؤوس الأفريقية.. تعرف على بطولات القطبين في ألعاب الصالات

كأس الكؤوس الأفريقية
كأس الكؤوس الأفريقية
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توج فريق الزمالك لكرة اليد ببطولة كأس الكؤوس الأفريقية موسم 2022-2023، بعد فوزه على الأهلي في المباراة النهائية بنتيجة 26-25، ليصبح رصيد الزمالك من بطولة كأس الكؤوس الأفريقية 7 ألقاب، بينما توقف رصيد الأهلي عند 4 ألقاب.

وفاز الأهلى على الزمالك في نهائي كأس السوبر الأفريقي، وهي البطولة المؤهلة لكأس العالم للأندية لكرة اليد، كما حقق بطولتي الدوري والكأس محليا لموسم 2022-2023 .

أما على صعيد كرة السلة، ففاز الأهلى بدوري السوبر المصري لكرة السلة 2022-2023، وذلك بعد الفوز على الاتحاد السكندري بنتيجة 72-70، ليتوج بالبطولة السابعة في تاريخه.

وفي كرة الطائرة، فاز الزمالك بلقب كأس مصر للكرة الطائرة موسم 2022-2023، وذلك بعد الفوز على الأهلى في المباراة النهائية، بنتيجة 3 أشواط مقابل شوطين.

الزمالك الأهلى بطولة كأس الكؤوس الإفريقية