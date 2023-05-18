بعد فوز الزمالك بكأس الكؤوس الأفريقية.. تعرف على بطولات القطبين في ألعاب الصالات

توج فريق الزمالك لكرة اليد ببطولة كأس الكؤوس الأفريقية موسم 2022-2023، بعد فوزه على الأهلي في المباراة النهائية بنتيجة 26-25، ليصبح رصيد الزمالك من بطولة كأس الكؤوس الأفريقية 7 ألقاب، بينما توقف رصيد الأهلي عند 4 ألقاب.

وفاز الأهلى على الزمالك في نهائي كأس السوبر الأفريقي، وهي البطولة المؤهلة لكأس العالم للأندية لكرة اليد، كما حقق بطولتي الدوري والكأس محليا لموسم 2022-2023 .

أما على صعيد كرة السلة، ففاز الأهلى بدوري السوبر المصري لكرة السلة 2022-2023، وذلك بعد الفوز على الاتحاد السكندري بنتيجة 72-70، ليتوج بالبطولة السابعة في تاريخه.

وفي كرة الطائرة، فاز الزمالك بلقب كأس مصر للكرة الطائرة موسم 2022-2023، وذلك بعد الفوز على الأهلى في المباراة النهائية، بنتيجة 3 أشواط مقابل شوطين.