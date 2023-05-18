هيدي كرم: مشاركة "يارا السكري" في " ميس ايليت" حدث مشرف

علقت الفنانة هيدي كرم وهي أحد أعضاء لجنة تحكيم مسابقة "ميس إيليت"، المقامة في مدينة الغردقة بمصر عام 2023، أن مشاركة الفنانة يارا السكري في هذه المسابقة، أمر هام جدا.

وأضافت، رغم أن مسابقة مثل "ميس إيليت"تقام في مصر أمر مهم، وذلك لدعمه للسياحة المصرية، ولكن أيضًا منافسة فتاة مصرية في مسابقة تضم أكثر من 40 دولة حول العالم أمر مشرف.

وأشارت هيدي كرم، إلى أن هناك عدد من المعايير المهمة التي يتم الحكم من خلالها في هذه المسابقة، وهي المعايير التي تمت وضعتها المسابقة منذ اليوم لها.

وتشارك يارا السكري بكونها المصرية الوحيدة التي تم اختيارها ضمن عددٍ هائل من المتقدمات لهذه المسابقة، بعد توافر كافة الشروط بها، ضمن 41 دولة أخرى منها «ألمانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، أوغندا، السويد، أوكرانيا، صربيا، روسيا، البرتغال، رومانيا، بيرو، باكستان، لبنان واليابان وإيطاليا» وغيرها من الدول».