دوري المؤتمر الأوروبي.. أمرابط أساسي في تشكيل فيورنتينا أمام بازل

أعلن فينشينزو إيتاليانو، المدير الفني لفريق فيورنتينا الإيطالي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة بازل السويسري، في المباراة التي تجمع بينهما في إياب دور نصف النهائي من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

ويحل فيورنتينا، اليوم الخميس، ضيفًا على بازل بملعب سانت ياكوب بارك، في اللقاء الذي ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ويتواجد الدولي المغربي، سفيان أمرابط في التشكيل الأساسي للفيولا، بينما يقود هجوم الفريق الإيطالي، البرازيلي آرثور كابرال.

تشكيل فيورنتينا

حراسة المرمى: تيراكيانو

خط الدفاع: دودو - ميلنكوفيتش - إيجور - بيراجي

خط الوسط: بونافنتورا - سفيان أمرابط - كاستروفيلي

وفي الهجوم: بريكالو - آرثور كابرال - نيكولاس جونزاليس.

وخسر فيورنتينا من نظيره بازل في مباراة الذهاب، التي جمعت الفريقين الأسبوع الماضي، في ذهاب دور نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي بهدفين مقابل هدف، على ملعبه أرتيميو فرانكي.