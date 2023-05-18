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الخميس 18 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

شيكابالا وزيزو يقودان هجوم الزمالك أمام أسوان

الزمالك
الزمالك
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أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة أسوان المقرر لها في الثامنة مساء اليوم الخميس باستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويقود شيكابالا وزيزو هجوم الزمالك في التشكيل الذي يأتي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: حاتم سكر – حسام عبد المجيد  – حمزة المثلوثي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد أشرف "روقا" – أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق " شيكابالا".

خط الهجوم: إبراهيما نداي - سيف الجزيري –مصطفى شلبي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد ومحمد طارق ومحمود شبانة ومصطفى الزناري ومحمد حسام "بيسو" وسيف جعفر وأحمد بلحاج وسيد عبد الله "نيمار" وسامسون أكينولا.

الزمالك أوسوريو الدوري الممتاز