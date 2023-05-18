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الخميس 18 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

نقابة الصحفيين تنظم دورة في إدارة المخاطر للصحفيين السودانيين

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين
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أعلنت لجنة التدريب وتطوير المهنة بنقابة الصحفيين عن دورة تدريبية للصحفيين السودانيين لتعلم مهارات التغطية الميدانية للصحفيين فى مناطق النزاعات والحروب، وذلك تضامنا مع الظروف التي يمر بها الشعب السوداني الشقيق.

وتشمل الدورة عدة من المحاور أهمها:

قواعد السلامة المهنية فى تغطية الحروب

شروط استخدام الممرات والطرق العسكرية

مهارات التحرك على الجبهات المشتعلة داخل المدن السكنية، محاكاة (الخرطوم).

السترات ومعايير اختيارها للحماية من الرصاص

التنسيق العملياتي ودراسة مسرح العمليات وقراءة الخرائط العسكرية

الحواجز ونقاط التفتيش ومهارات المرور منها

قواعد الاشتباك

التعامل مع الناجيات من ضحايا العنف والاغتصاب

طرق التعامل مع القصف وتجنب نيران القناصة

قوانين وأخلاق الحرب ومهارات توثيق الانتهاكات

يستمر التدريب خلال يومي الأحد والإثنين 21 و22 من مايو 2023، من الساعة 11 صباحاً حتى الساعة 1:30 ظهراً.

يُسمح للصحفيين السودانيين المقيمين بمصر بالحضور إلى قاعة التدريب خلال البث للاستفادة

يقوم بالتدريب الصحفي المصري أحمد العميد، مدرب الصحافة الحربية وإدارة المخاطر

الشعب السوداني نقابة الصحفيين الخرطوم النزاعات والحروب الصحفيين السودانيين