داليا عبدالرحيم: فرنسا تأخرت كثيرا في إدراك خطورة جماعة الإخوان

قالت الكاتبة الصحفية داليا عبدالرحيم، رئيس تحرير البوابة نيوز، إن فرنسا انتبهت لأفعال الإخوان المتطرفة قبل 4 سنوات عندما حاولوا تغيير الهوية الأوروبية من خلال مدارسهم الخاصة، حيث وجدت السلطات الفرنسية في مناهجهم ما يقول إن الجهاد في الإسلام هو قتل غير المسلم بالإضافة إلى التحريض على القتل وتحريم الرسم وعدم احترام المرأة.

وأضافت داليا عبدالرحيم في مداخلة هاتفية مع فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الخميس، أن فرنسا تأخرت كثيرا في إدراك خطورة جماعة الإخوان وفهم منهجهم في تغيير الهوية الفرنسية، ولكنها استفاقت الآن وألمانيا وبلجيكا كانوا أسرع منها في التعامل مع هذا الأمر.

كما تابعت رئيس تحرير البوابة نيوز، أن وزير مالية الإخوان في أوروبا إبراهيم الزيات، والمسئول عن بناء أكثر من ألف مسجد في أوروبا من خلال التبرعات، تم تجريده منذ عام من كل صلاحياته ومناصبه من مجلس مسلمي ألمانيا، ولكن هذا لم يمنعه من استمرار نشاطه خارج المجلس، ولكن يتم العمل على وقف هذه الأنشطة بطرق قانونية.