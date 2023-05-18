وكيل تعليم الأقصر لأولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية: أولادكم محتاجين الدعاء

تفقد الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، عددًا من مدارس المحافظة لمتابعة سير أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية التي انطلقت اليوم الخميس، وذلك وفقًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

شملت جولة وكيل تعليم الأقصر، مدرستي الأقصر الإعدادية بنات والأقصر الإعدادية بنين، مشيرا إلى أن طلاب الشهادة الإعدادية بالأقصر يبلغ عددهم ١٧٩١٠ يؤدون امتحاناتهم من خلال ١١٠ لجنة امتحانية.

والتقى “خالد” بعضًا من أولياء الأمور الذين ينتظرون أبنائهم أمام اللجان، فطمئنهم وطالبهم بعدم الانتظار أمام اللجان بهذا الشكل؛ فهو لن يفيد أبناءهم بشئ، مؤكدًا: كل ما يحاجه أبناؤكم منكم في هذه اللحظات هو أن تسألوا الله لهم التوفيق والسداد.

وشدد خلال زيارته على ضرورة إخلاء اللجنة تمامًا من أي كتاب حتى ولو لم يكن متصلًا بالمادة محل الامتحان، وكذلك الشنط والهواتف المحمولة حفاظًا على الهدوء ومنعًا للغش، وتوفير مناخ مناسب ليؤدي الطلاب امتحاناتهم باستقرار.

كما وجه الطلاب، بعدم الخروج قبل نهاية الوقت، فربما تذكر بعد خروجه نقطة في سؤال قد نسي أن يجيب عنها مما سيؤثر حتمًا بالسلب في نتيجته، وكذلك وجه بعدم ترك أسئلة دون إجابة.

وحذر وكيل تعليم الأقصر، من استخدام المراقبيين للهواتف المحمولة داخل اللجان أو الأحاديث الجانبية لئلا ينشغلوا بذلك عن الطلاب، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمسائلة القانونية.

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