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الخميس 18 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الأولى من نوعها.. صور عالية الدقة لحطام تيتانيك تساعد على كشف خبايا غرقها

حطام سفينة تيتانيك
حطام سفينة تيتانيك
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عرضت فضائية يورو نيوز، اليوم الخميس، مقطع فيديو يكُشف عن صور عالية الدقة لحطام سفينة تيتانيك، قد تساعد العلماء في تحديد الظروف التي تسببت بغرق السفينة في أبريل عام 1912، بصورة أفضل.

وتتميز هذه الصور غير المسبوقة والتي عرضتها "بي بي سي" بأنها عالية الدقة وتبرز فيها مجموعة من التفاصيل بينها الرقم التسلسلي على المروحة الدافعة وغرفة الاتصال وسطح السفينة.

ويعطي هذا المسح الرقمي بالحجم الطبيعي انطباعاً بأنّ الحطام الذي يظهر في صور ثلاثية الأبعاد، قد رُفع من أعماق المحيط.

و خلال 200 ساعة تم التقاط أزيد من 700 ألف صورة من مختلف الزوايا من أجل دمجها معا والحصول على صور ثلاثية الأبعاد لحطام السفينة

 

حطام سفينة تايتانيك سطح السفينة صور ثلاثية الأبعاد يورو نيوز