حبس متهم بسرقة خزينة مكتب ملابس بالموسكي

أمرت نيابة الموسكي بحبس متهم بسرقة مبلغ مالي من خزينة مكتب ملابس، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، وكلفت بالتحرى حول نشاطه الإجرامي.

وألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على شخص لقيامه باعمال سرقات في الموسكي.

تعود البداية عندما تم ضبط أحد الأشخاص، لقيامه بقيامه بسرقة مبلغ مالى من مكتب ملابس - كائن بدائرة قسم شرطة الموسكى ، وإعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الشباك والدرج" بإستخدام "عتلة حديدية ومفك" وتم بإرشاده بمسكنه ضبط المبلغ المالى المستولى عليه وكذا الأدوات المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.



وفى الدرب الأحمر تم ضبط شخصين "لهما معلومات جنائية"، وبحوزتهما (2 غطاء بلوعة صرف صحى "مجهولين المصدر" –عدد 2 مفتاح) وإعترفا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة البالوعات من الطريق العام بأسلوب "الخلع" بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما وأقرابأن المضبوطات حيازتهما من متحصلات (2) واقعة سرقة بذات الأسلوب ،وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.