كاتب سعودي: القمة العربية ستشهد أمرًا مهمًا يخص السودان

قال الكاتب والخبير الاستراتيجي السعودي الدكتور فهيم الحامد، إن حل المشهد الآن في السودان مؤكد أنه سيأتي بالتنسيق المصري السعودي بشكل أو بآخر، وهو حتمي لأن التحضير الذي حدث في جدة كان على جانب المسار السياسي والإنساني.

وأضاف خلال استضافته على فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الخميس، على هامش قمة جدة في حوار من تقديم الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري: «لدي شعور مبني على معلومات أن هناك أمر مهم يخص السودان سيحدث خلال هذه القمة، لأنه لا يوجد عداء دائم، وهناك نضوج عربي عربي لكي نرتفع قليلا لنحاول معالجة الأمور من زوايا إبداعية وآليات جديدة».

وتابع: «أستطيع أن أؤكد أن الأزمات بين العرب صفرية والخلافات تكاد تصل إلى الصفر، ولو لاحظنا نبرة الكلمات الخاصة باجتماع وزراء الخارجية العرب سنجد أن هناك إجماع على الحل، وأنه يجب أن نتعامل مع المرحلة وفقا للتوازنات العربية الإقليمية وكفى خلافات وتشرذم وحسابات ضيقة»، مؤكدا أن مصر والسعودية تقودان المشهد بعيدا عن القوى العظمى.