شركة تونسية تبحث ضخ 25 مليون يورو في مصر لإنتاج الكابلات الكهربائية للسيارات

اجتمع المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع ممثلى إحدى اكبر الشركات التونسية (كوفيكاب) لانتاج الاسلاك الكهربائية والكابلات الموجهة لصناعة السيارات، لبحث طلب الشركة للاستثمار في مصر، حيث تنوى الشركة ضخ استثمارات تقترب من 25 مليون يورو كمرحلة اولى للمشروع.

جاء ذلك بحضور فاروق ثابتى المدير اجتمعالمالى للشركة وصلاح رباح مدير مشروع الشركة بتونس.

واوضح عبد الكريم للشركة، أن الهيئة على استعداد لتقديم كافة اوجه الدعم والمساندة لبدء الشركة في مشروعها في اسرع وقت، خاصة أن قطاع السيارات والصناعات المغذية لها من أهم القطاعات الاستراتيجية التى تتبناها وزارة التجارة والصناعة في الفترة الراهنة لاسيما وأن صناعة أسلاك وكابلات السيارات من الصناعات عالية التقنية والتي تسد فجوة استيرادية علاوة على نية الشركة لتخصيص جزء من انتاجها للتصدير، مما يسهم فى توطين صناعة السيارات في مصر ودعم سلاسل التوريد بها تماشيا مع استراتيجية الحكومة.

وأشار إلى انه تم استعراض عدد من الاماكن المقترحة للمشروع، حيث يفضل الجانب التونسي اقامة المشروع بمدينة العاشر من رمضان على مساحة ٣٠ الف م٢.

وتعد شركة كوفيكاب احدى أهم الشركات الرائدة اقليميا وعالميا في صناعة الاسلاك والكابلات الكهربائية للسيارات، حيث تمتلك ١٦ مصنع بعدة دول حول العالم مثل البرتغال والمكسيك ورومانيا والصين والمغرب والسعودية فضلا عن مصانعها بتونس.

واكد ممثلو الشركة، أن قرار الشركة بالاستثمار في مصر جاء بعد دراسات مستفيضة للسوق المصري والمناخ الاستثمارى الحالي والسوق المصري وعملاء الشركة علاوة على المساندة الحكومية وجميعها مقومات دفعت الشركة لاتخاذ القرار بخوض التجربة الاستثمارية في مصر لتضاف الى قصص نجاح الشركة حول العالم.