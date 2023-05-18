مصرع شخص وإصابة 3 آخرين فى حادث تصادم بصحراوى المنيا

لقي موظف مصرعه، وأصيب 3 أخرين، إثر اصطدام سيارة ملاكي بعامود إنارة بالطريق الصحراوي الغربي بمركز ملوي، وانقلاب أخري علي نفس الطريق أمام مدينة ديرمواس في جنوب محافظة المنيا.

وتلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، باصطدام السيارة رقم 4967 ص س ه، ملاكي بعامود إنارة بالطريق الصحراوي الغربي جنوب مصنع السكر بمركز ملوي.

وبالانتقال والفحص وإجراء التحريات الأولية، تبين وقوع الحادث بسبب انفجار الإطار الخلفي الإيسر، مما أسفر عن مصرع إسلام سيف 32 عاما، موظف، وإصابة دعاء أحمد 30 عاما، ويقيمان في محافظة أسوان، وتم نقل الجثة والمصابة إلي المستشفي، وتم التحفظ علي السيارة تحت تصرف النيابة العامة، وانتقل فريق من صيانة الكهرباء لرفع وإصلاح عامود الإنارة.

كما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بانقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي جنوب كمين قرية دلجا أمام مركز ديرمواس، مما أسفر عن إصابة كلا من: رضا علي سيد 44 عاما، سائق، ونجله زاهر 20 عاما، يقيمان بقرية طوخ الخيل في مركز المنيا، وتم نقلهما إلي مستشفي ملوي التخصصي لتلقي العلاج.