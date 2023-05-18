محافظ مطروح يتفقد صومعة الشمامة ويتابع عملية توريد القمح.. صور

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس، صومعة تخزين القمح بالمحافظة بقرية الشمامة بمدينة الحمام، للاطمئنان على انتظام عملية توريد القمح.

جاء ذلك بحضور أعضاء الهيئة البرلمانية بمجلسى النواب والشيوخ صالح سلطان، ورزق جالى، ورزق علوانى، والمهندس أحمد يوسف مدير مديرية الزراعة، والمهندسة هند مساعد مدير عام مديرية التموين، ووجيه عبدالرازق رئيس مدينة الحمام والدكتور جمعة محمد على مدير فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والمهندس منصور علي مدير المراقبة بقرى بنجر الحمام.

وطمأن محافظ مطروح خلال تفقد مراحل التوريد بدء من وصول السيارات المحملة بالقمح والفرز والوزن وقياس جودة من الشوائب والرطوبة وغيرها على انتظام عملية التوريد، مشيرًا إلى أن السعة التخزينية بالصومعة ل٤٥ ألف طن.

واستقبلت الصومعة نحو ٢٠ ألف طن خلال ٢٠ يوما تقريبا مع استمرار عملية التوريد، وتوقع المزيد من كميات التوريد المستهدفة مع استمرارموسم الحصاد والذى بلغ ٦٥ % حتى الآن من مساحة الأراضي المزروعة بالقمح بالمحافظة هذا العام والتى تقدر بمساحة ١٥٢٦٠ فدانا، مروية بقرى بنجر الحمام مع قرب الوصول للمستهدف من التوريد إلى نحو 30 ألف طن والذى نجحت المحافظة في توريده العام الماضي.

وأشار محافظ مطروح إلى أنه تم الإعلان عن كافة التيسيرات التى تقدمها الدولة، ورفع سعر توريد أردب القمح هذا العام والمتابعة المستمرة لجاهزية الصومعة لاستقبال كميات القمح الوردة.

وأشاد بجهود تيسير استقبال توريد القمح لهذا العام وفق الإجراءات المتبعة مع تلافي كافة الملاحظات وذلك تحت إشراف لجنة متابعة ورقابة من مديرية التموين ومديرية الزراعة وهيئة سلامة الغذاء والمراقبة العامة بقرى بنجر الحمام.

محافظ مطروح يتفقد صومعة الشمامة ويتابع عملية توريد القمح

IMG-20230518-WA0011

IMG-20230518-WA0012

IMG-20230518-WA0013

IMG-20230518-WA0014

IMG-20230518-WA0015

IMG-20230518-WA0016

IMG-20230518-WA0017

IMG-20230518-WA0018

IMG-20230518-WA0019

IMG-20230518-WA0021