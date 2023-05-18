الاثنين.. «الشارقة للمسرح المدرسي» يعلن الفائزين بجوائز دورته العاشرة

تواصلت اليوم فعاليات المرحلة الختامية للدورة العاشرة من مهرجان الشارقة للمسرح المدرسي، بثلاث عروض تتنافس على جوائز تلك الدورة التى من المقرر أن يعلن الفائزين فيها الاثنين المقبل بقصر الثقافة في الشارقة.

كانت مسرحية «طفولة قلب» للمخرج عبد الله حمادة، هى افتتاحية اليوم حيث سلطت الضوء على مفهوم الصداقة بصفتها رابطة عضوية مبنية على المودة والتعاون والثقة برغم تباين واختلاف الناس الذين تجمعهم في أذواقهم واختياراتهم.

أما العرض الثاني فجاء بعنوان «لا وقت» من إخراج مروة أحمد سامي، ورسم العرض جملة من المشاهد لعكس صور العزلة وعدم التواصل بين بعض أفراد العائلة العصرية بسبب الاستغراق في تصفح وسائل التواصل الاجتماعي على الإنترنت.

وتحت عنوان «حياة» جاء العرض الثالث من إخراج منى الرئيسي، الذب تناول حكاية فتاة تحس بنوع من تأنيب الضمير بسبب وفاة والدتها وأختها التوأم في أثناء الولادة وهي ترى باستمرار طيف أختها يلاحقها.

يذكر أن لجنة تحكيم المهرجان يرأسها الإماراتي أحمد الأنصاري، وتضم في عضويتها العراقية آلاء شاكر والتونسية خولة الهادف.

وجاءت فعاليات الدورة العاشرة من المهرجان على مرحلتين: تمهيدية وختامية، شهدت المرحلة الأولى التي انطلقت في الأول من مايو الجاري واختتمت في الثامن منه تقديم 61 مسرحية، مثلت المدارس الحكومية بمراحلها الثلاث في مدينة الشارقة والمنطقتين الشرقية والوسطى، وعرضت تلك المسرحيات في المناطق الثلاث لإمارة الشارقة بالتزامن، وقد شارك بها 600 طالب وطالبة، وأكثر من 150 معلما ومعلمة.

وبعد معاينات لجان التحكيم لعروض الحلقات المدرسية الثلاث وقع الاختيار على 15 مسرحية تمثل المراحل الثلاث، لتتأهل إلى المرحلة الختامية التي نظمت بمدينة الشارقة منذ يوم الاثنين الماضى وحتى اليوم الخميس.