شرم الشيخ تتجمل استعدادًا لاستضافة عدة مؤتمرات دولية.. صور

تابع اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، استعدادات مدينة شرم الشيخ لإستضافة عدة مؤتمرات دولية مهمة منها الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية، والتي ستُعقد في الفترة من 22 إلى 26 مايو الجاري ، بحضور وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية الذين يمثلون 81 دولة عضو كما سيشمل الحضور رؤساء الدول وممثلي وكالات التنمية الثنائية والمتعددة الأطراف، والأكاديميين البارزين والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني، والقطاع الخاص.

وأيضا الاجتماع الإقليمي الأول لبنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية لدعم الفئات الأولي بالرعاية الاجتماعية والذي سيعقد في شرم الشيخ في الفترة من 23 الي 24 مايو الجاري بحضور وزراء الشئون الإجتماعية العرب ووفود من جميع الدول العربية وممثلي مؤسسات دولية.



كما تستضيف مدينة السلام يونيو المقبل المؤتمر العالمي لمنظمي الاتصالات في الفترة من 6 الي 9 يونيو من العام الجاري، بمشاركة عدد من رؤساء أجهزة وهيئات تنظيم الاتصالات من مختلف دول العالم، وعدد كبير من الخبراء المتخصصين من أكثر من 70 دولة، ومجموعة من أبرز صانعي القرارات في هذا المجال، بالإضافة إلى ممثلي الشركات المحلية والعالمية، لتبادل آرائهم وخبراتهم بشأن القضايا والمستجدات التنظيمية الخاصة بقطاع الاتصالات العالمي ودراسة أفضل الممارسات التنظيمية المطبقة على المستوى الدولي.

وتفقد المحافظ محيط قاعة المؤتمرات التي تعقد فيها المؤتمرات، ومحيط أماكن الإقامة للوفود، وأيقونة السلام التي تعتبر مزارا أساسيا لوفود المؤتمرات وكافة الزوار.

واطمأن المحافظ علي جاهزية المدينة التي أتمت استعداداتها النهائية حيث تم رفع الأعلام بمختلف الميادين والطرق، واستمرار أعمال الصيانة و الزراعات وأحواض الزهور، وأعمال التجميل والتخطيط بجميع طرق المدينة،.

كما شدد المحافظ خلال التفقد علي تكثيف اعمال النظافة علي مدار اليوم لتظهر شرم الشيخ كعادتها دائما في ثوب من السحر والجمال و تحظى بإشادة الوفود الدولية.

رافق المحافظ خلال التفقد عدد من القيادات التنفيذية، ورئيس مدينة شرم الشيخ، ومدير مرور جنوب سيناء.

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