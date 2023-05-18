محافظ المنوفية: 99,8% نسبة حضور طلاب الإعدادية أول أيام الامتحانات

تلقي اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اليوم تقريرا من مديرية التربية والتعليم عن انتظام أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي دور مايو 2023 بكافة الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، وذلك للتأكد من انتظام سير العملية الامتحانية وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بكل سهولة ويسر وتذليل العقبات حرصاً على مصلحة أبنائنا الطلاب.

حيث أدى طلاب الشهادة الإعدادية اليوم الخميس الموافق 18 مايو، امتحان مادة اللغة العربية بكافة الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة بـ (399) لجنة، وبدأت الإمتحانات في مواعيدها المقررة، وقد بلغ إجمالى عدد الطلاب الحاضرين 82 ألف و557 طالب وطالبة، وغياب (760) طالب بنسبة حضور 99,8%، وتمت عملية سير الامتحانات وسط أجواء مستقرة ومنتظمة.

هذا وقد رصدت غرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم وجود هاتفين محمول مع مراقبي أحد لجان مدرسة عبد العزيز باشا فهمي بكفر المصيلحة وكذا تقصير رئيس لجنة مدرسة الإعدادية القديمة للبنين بشبين الكوم بالسماح بدخول الدراجات البخارية داخل اللجان بالمخالفة للتعليمات، هذا وقد تقرر إنهاء ندب المذكورين من أعمال الإمتحانات وتحويلهم للشئون القانونية لإعمال شئونها.

وأكد محافظ المنوفية على أنه لن يسمح بأي تجاوزات من شأنها الإخلال بالمنظومة وسيتم تطبيق أقصى العقوبات الرادعة حيال المخالفين، مشددًا على رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق الكامل مع مديري الإدارات التعليمية والتواجد الميداني وتقديم الدعم اللوجستي والتسهيلات اللازمة لانتظام سير الامتحانات.