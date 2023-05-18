الحوار الوطني.. ريهام باهي: يمكن الحفاظ على الهوية الوطنية في ظل التعدد والتنوع

قالت الدكتورة ريهام باهي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنّه يمكن الحفاظ على الهوية الوطنية في ظل التعدد والتنوع، من خلال ترسيخ مرجعية الدولة التي هي عبارة عن القيم الأساسية التي يقوم عليها المجتمع.

وأضافت خلال كلمتها في الحوار الوطني: تلك القيم هي التي تُشكِّل أساس السلوك ويجب تشجيع النشء عليها، خاصة أن القيم مرتبطة بالدولة ككيان فكري، لأن كيان الدولة ليس مادي فقط.

وتابعت: يجب تحديد الفكرة المرجعية الأساسية للدولة وهي البوصلة الأساسية للمجتمع ويتم استدعائها في أثناء الأزمات والتوحيد في حالة الانقسام السياسية، وهي أساس مكونات القيم الوطنية المصرية.