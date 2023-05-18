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الخميس 18 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

دوري أبطال إفريقيا.. الأهلي يرتدي زيه التقليدي أمام الترجي

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع الفني
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عقد اليوم الخميس الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والترجي التونسي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بمقر النادي بالجزيرة، بحضور مندوبي الفريقين، وممثلي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وطاقم التحكيم.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، فيما يرتدي فريق الترجي الطاقم الكحلي بالكامل.

وحضر الاجتماع الفني الكابتن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، والطاقم الإداري للفريقين، حيث تمت مناقشة كافة الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة، والتأكيد على كافة الضوابط التي حددها الاتحاد الإفريقي.

ويلتقي الأهلي مع الترجي التونسي في العاشرة مساء غدٍ الجمعة على استاد القاهرة الدولي، في إياب الدور نصف النهائي من منافسات دوري أبطال إفريقيا، وانتهت مباراة الذهاب التي أقيمت في ملعب حمادي العقربي بـرادس بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة.

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