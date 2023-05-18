وكيل تعليم الفيوم تشهد المراجعات النهائية المجانية لطلاب التعليم الصناعي بـ"أبشواي"

نظمت إدارة أبشواي التعليمية، بمحافظة الفيوم، مراجعات نهائية لطلاب وطالبات دبلوم التعليم الصناعي، والتي بدأت صباح اليوم بحضور الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، حيث كان في استقبالها الدكتور حسين العشيري مدير عام إدارة أبشواي التعليمية، وأحمد رياض سيف النصر وكيل إدارة أبشواي، وقيادات التعليم الفني والصناعي بالإدارة ومسئولي الامن بالإدارة والعلاقات العامة والاعلام ومديري مدرستي أبوكساه الصناعية بنين والفنية بنات بإبوكساه والعجميين .

وبدأت المراجعات النهائية بمادة اللغة العربية للطالبات بقاعة نقابة المعلمين بابشواي وقام بها محسن رمضان معلم خبير اللغة العربية.

وفي قاعة مدرسة ابوكساه الصناعية كانت مراجعات اليوم في مادة الرياضيات عبد المنعم احمد دردير.

وجدير بالذكر، تستمر المراجعات المجانية لطلاب التعليم الفني، بحضور معلمين على أعلى مستوى في جميع مواد التعليم الصناعي.

كما تفقدت مدير المديرية، مركز توزيع أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية بإدارة أبشواي التعليمية (مدرسة العبور بأبشواي، ومدرسة أبوجنشو الابتدائية).