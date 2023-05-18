محمد هاني: مباراة الترجي صعبة ونسعى لتحقيق الفوز

أكد محمد هاني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على تركيز جميع اللاعبين في مباراة الترجي التونسي غدًا والتي اعتبرها مهمة وصعبة على الفريقين.

وأضاف هاني: «نخوض مرحلة تحضير جيد من أجل مباراة الغد، ونعيش في حالة من التركيز الشديد استعدادا للقاء العودة، بعيدًا عن نتيجة مباراة الذهاب».

واستكمل محمد هاني: «نسعى لتقديم عرض جيد لتحقيق الفوز والتأهل للنهائي».

وعن مستوى الترجي، أكد هاني أن جميع اللاعبين يعرفون جيدا قيمة فريق الترجي، وأنه فريق كبير، لكن نحن في الأهلي بدورنا خضنا مرحلة من الاستعداد الجيد لمباراة الغد.

وعن مباراة النهائي وتفكير لاعبي الأهلي في طرفها قال «هاني»: «لا يوجد لاعب يفكر في أي شيء سوى لقاء الغد؛ لأنها مباراة كبيرة، ويجب الفوز للتأكيد على أحقيتنا في التأهل للمباراة النهائية».