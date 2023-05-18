ضبط طن دقيق مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء في الشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الخميس، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بإحكام الرقابة والسيطرة على صوامع وشون توريد القمح المحلي والمخابز ومحطات الوقود للتأكد من صلاحية المعروض وضمان وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقامت إدارة تموين القنايات تنفيذاً لتوجيهات المحافظ، بحمله تموينية على المخابز برئاسة بدوي عراقي مدير الإدارة وبإشراف من محمد سعد مدير عام الرقابة بالمديرية، وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر للمخالفين وجاءت علي النحو التالي :

- محضر رقم ١٣٤٠١ لسنة ٢٠٢٣ م جنح قسم شرطة مركز الزقازيق ضد م. ع. ع صاحب مخبز بلدى بناحية فرسيس لتجميع عدد ١٨ شيكارة دقيق مدعم ٨٧.٥% بغرض البيع بالسوق السوداء.

- محضر رقم ١١٢٨ لسنة ٢٠٢٣ م جنح قسم شرطة القنايات ضد ن. ع. ا صاحبة مخبز بناحية اسماعيل راشد تبع القنايات لتجميعها عدد ٥ شكاير دقيق مدعم ٨٧.٥% بغرض البيع بالسوق السوداء.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.