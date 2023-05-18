محافظ دمياط تسلم أجهزة كهربائية لـ20 فتاة مقبلة على الزواج

استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم بمكتبها، صباح العربى نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة العربى لتنمية المجتمع، ووفد المؤسسة، حيث رحبت " المحافظ " بتلك الزيارة.

كما وجهت الشكر إلى مجموعة العربى على حرصها مشاركة المحافظة بالاحتفال بعيدها القومى للعام الثانى على التوالى ، مؤكدة على دورهم البارز بمجال خدمة وتنمية المجتمع ورعاية الفئات الأكثر احتياجا.

وخلال اللقاء الذى حضره اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، أهدت صباح العربى درع المؤسسة إلى الدكتورة منال عوض تقديرًا لجهودها المبذولة لدفع عجلة التنمية على أرض المحافظة، مشيرة إلى أن محافظ دمياط نموذج مشرف للمرأة المصرية التى حققت نجاحات كبيرة على كافة الاصعدة .

فيما وقد شهدت " المحافظ " توزيع ٢٠ جهاز كهربائي مقدمة من المؤسسة على الفتيات المقبلات على الزواج ..

ويشار إلى قيام مؤسسة العربى بإطلاق حافلات اليوم الخميس بمدينة رأس البر بجوار مسجد الرحمة صباحًا وبشارع النيل مساءًا ، و غدًا الجمعة بحديقة بنت الشاطئ لتوزيع الهدايا على المواطنين ، حاملين شعار " نهنئ محافظة دمياط بعيدها القومى "

قالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أنه تم إطلاق ورش عمل حول سُبل مكافحة الهجرة غير الشرعية، استمرت على مدار ثلاثة أيام متتالية ، حيث نُفذت بالتعاون بين وحدة حقوق الإنسان بمحافظة دمياط و اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ومنظمة اليونسيف ، وذلك بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة وشارك خلالها عدد كبير من ممثلى الجهات المعنية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتضامن الاجتماعي و مختص مبادرة مشروعك وأيضًا ممثلى الجمعيات الأهلية.

وتأتي تلك المبادرة تماشيًا مع جهود الدولة نحو مكافحة هذه الظاهرة، والدور الكبير الذى تقوم به لحشد جهود جميع الجهات من أجل تعزيز التوعية الموجهة للشباب وأسرهم بشأن مخاطر الهجرة غير الشرعية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، و وفقًا لمحاور الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية " ٢٠٢٦/٢٠١٦" وخطة العمل الوطنية المنبثقة منها " ٢٠٢٣/٢٠٢١".