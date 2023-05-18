داليا عبد الرحيم: فرنسا ستعلن قريبًا أسماء المساجد التابعة للإخوان

قالت الكاتبة الصحفية داليا عبدالرحيم، رئيس تحرير البوابة نيوز، إن هناك مجموعة من المساجد في فرنسا يتم رصدها خلال الفترة الحالية بعد اكتشاف تبرعات وأموال مشبوهة لها من قبل جماعة الإخوان، حيث يتم إنفاق هذه الأموال على عمليات متطرفة تتخذ من المساجد ستارا لها بداية من مسجد السلام التابع لجمعية غرب فرنسا والتي تمثل فرع الاتحاد الإقليمي للمنظمات الإسلامية في فرنسا.

وأضافت داليا عبدالرحيم خلال مداخلة هاتفية مع فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الخميس، أن مسجد الرحمة بستراسبورغ أيضا تقوم بإدراته جمعية الإصلاح الاجتماعي وغيرها من المساجد التي تتلقى مبالغ طائلة من الجمعيات التابعة لجماعة الإخوان، مشيرة إلى أن الفترة القادمة ستشهد إعلانا رسميا من السلطات الفرنسية عن أسماء هذه المساجد وحجم التبرعات التي تلقتها وأوجه الصرف، خاصة مع كونه حجم تمويل مرعب.

كما لفتت داليا عبدالرحيم، إلى أن جماعة الإخوان أصبحت مطلوبة في أوروبا وكانت ألمانيا وبلجيكا أكثر وعيا في هذا الملف، ولكن الأزمة تكمن في بعض القوانين داخل أوروبا والتي تعرقل ملاحقة مثل هذه الجماعات ولكننا سنرى خطوات أكثر حسما الفترة المقبلة والتي ستمثل ضربة قاصمة لهم في أوروبا.