رئيس حي أول طنطا: تطوير منطقتين بـ40 مليون جنيه

قال ممدوح النجار رئيس حي أول طنطا، إنّ الحي عبارة عن الجهة الغربية من المدينة ويفصل شارع البحر بينه وحي ثاني طنطا، ويعتبر مسجد السيد البدوي أهم معالم الحي، وجرى تطوير منطقتين بحوالي 40 مليون جنيه.

وأضاف خلال حواره مع برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: «لدينا عدد من الصروح التي أضيفت لنا منذ مجمع التأمين الصحي، وأحمد الله على أن الحي به أشياء كثيرة تميزه ونسعى إلى تطوير كل هذه الأماكن للوصول إلى أفضل صورة».

وتابع رئيس حي أول طنطا: «ننسق مع حي ثاني طنطا وندعم بعض في أي شيء، وهناك الكثير من الأشياء المشتركة بيننا، ونسعى إلى تطبيق القانون ولكن دو سوء معاملة للناس، نفهم المواطنين طبيعة القرارات المختلفة».

وأوضح: «نسعى إلى الحفاظ على الهوية البصرية للمناطق التي نطورها، وتم عمل ممشى وتطوير الشوارع للحفاظ على رتم الأماكن المختلفة مثل وجهات المحلات والدهانات وغيرها من الأمور».