"تعليم دمياط": لم نتلقَ أي شكاوى بامتحانات الشهادة الإعدادية

أكد المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، ختام أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية، اليوم الخميس، بعد أن أدى الطلاب امتحان مادة الدراسات الاجتماعية بجميع مدارس المحافظة.

وأشار إلى أن غرف العمليات لم تتلقَ أية شكاوى بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية، فيما عدا بعض الشكاوى والتي تم التعامل معها وفق القواعد المنظمة لأعمال الامتحانات.

وأوضح "عبد الرؤوف" أن الدكتورة "منال عوض" محافظ دمياط، كانت قد وجهت برفع درجة الاستعداد لإجراء امتحانات الشهادة الإعدادية وتابعت إجراؤها لحظة بلحظة وشددت على توافر وسائل التهوية الجيدة والإضاءة لخلق الأجواء المناسبة أمام أبنائنا الطلاب لأداء امتحاناتهم فى سهولة ويسر.

وأشار "وكيل الوزارة" إلى أنه جار أعمال التصحيح وتقدير الدرجات لجميع المواد أولاً بأول لإعلان النتائج فى أقرب وقت ممكن.

وأكد اتباع الدقة وعدم الاستعجال حفاظاً على حقوق الطلاب، مشيرًا إلى أنه سوف يتم الإعلان عن النتيجة فور الانتهاء منها واعتمادها من محافظ دمياط.