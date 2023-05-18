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الخميس 18 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الجيش الأوكراني يستهدف دونتسيك وضواحيها بـ368 صاروخًا

الحرب الروسية الأوكرانية
الحرب الروسية الأوكرانية
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بعد سيطرة الجيش الروسي على مدينة دونيتسك، قامت القوات الأوكرانية باستهداف المدينة بأكثر من 368 صاروخًا، في ظل اشتداد المعارك بين الجيشين الروسي والأوكراني.

وتسببت تلك المواجهات والقصف في سقوط ضحايا من المدنيين بلغ عددهم 5 أشخاص، فيما بلغ عدد المصابين جراء تلك القذائف والمواجهات العسكرية المسلحة حوالي 24 شخصًا.

كما تسبب القصف العسكري في تصدع أكثر من 29 مبنى سكني، جراء الانفجارات التي دوت في مدينة دونيتسك وكذلك العاصمة الأوكرانية كييف، التي استهدفها الجيش الروسي بصواريخ وقذائف متعددة.

وكانت سلطات مدينة كييف ناشدت السكان بضرورة الاحتماء بالملاجئ والمخابئ المصنوعة خصيصًا لتلك الأحداث، تجنًبا لوقوع مصابين أو ضحايا جراء القصف العشوائي الروسي على المدن السكنية الأوكرانية.

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