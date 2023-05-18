رئيس حي ثاني طنطا: نستوعب 300 ألف مواطن.. وننسق مع حي أول

قال الدكتور محمود عيسى رئيس حي ثاني طنطا، إنّ الحي هو الجهة الشرقية من المدينة ويبلغ طول 11 كم، ويقطن في الحي 300 ألف نسمة، كما أن الطريق السريع يفصل بين حي ثاني ومركز ومدينة طنطا، ومن أهم الشوارع الرئيسة في الحي شارع البحر وشارع الجلاء والكورنيش.

وأضاف «عيسى» خلال حواره مع برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: «هناك تطوير ملحوظة حدث في المدينة خلال الفترة الماضية بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير عواصم المدن والمحافظات».

وتابع رئيس حي أول طنطا: «هناك تنسيق كامل مع حي أول طنطا من أجل مواجهة التحديات، سواء في المعدات أو الأفراد وتطوير العشوائيات والشوارع، لأن المدينة واحدة والمواطن لا يشعر بالفارق بين حي أول وحي ثاني، لدينا حملات مشتركة، لأننا فريق واحد أما منطقة الاستاد فهي تتبعنا سويا وحدث فيها تطوير كبير».

وأوضح: «مدينة طنطا محورية وتقع بين القاهرة والإسكندرية، وبالتالي فإنها مقصد لعدد كبير من مواطني وسط الدلتا، ونستقبل أعدادا كبيرة للدراسة كل يوم سواء للدراسة والجامعة والعلاج في المستشفيات الجامعية والتأمين الصحي، وكان يجب أن يتم فيها تطوير كبير مثل الذي حدث».

