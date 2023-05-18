التعليم تكشف تفاصيل تسريب امتحان الدراسات في الدقهلية وإجراء رادع للمتورطين

أصدرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، اليوم الخميس، بيانًا كشفت فيه تفاصيل تسريب امتحان مادة الدراسات الإجتماعية في أخر أيام امتحانات الشهادة الاعدادية.

وقال بيان مديرية التربية والتعليم انه جرى اتخاذ إجراءات رادعه وحاسمة من وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية بتحويل المتسبين فى تسريب امتحان مادة الدراسات الاجتماعية للشئون القانونية ووقفهم عن العمل ثلاث شهور بناء على قرار المحافظ واحالتهم الى المحامى العام.

وأضاف البيان انه بناءً على ماورد إلى ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، بتسريب امتحان ماده الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية من رئيس غرفة العمليات هانى عنتر، وكيل مديرية التربية والتعليم بالدقهلية وبعد التأكد من صحة الواقعة جرى الاتصال على الفور بمحافظ الدقهلية الذى أمر بإحالة المتسبيين فى واقعه الغش إلى الشئون القانونية ووقفهم عن العمل ثلاث شهور بقرار المحافظ، وعرضهم على المحامى العام لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية طبقا لقانون تجريم الغش.

وقررت مديرية التربية والتعليم إلغاء الامتحان الدراسات اليوم الخميس وتأجيله الى يوم السبت الموافق ٢٠مايو وذلك لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وكان طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية يستعدون اختتام الامتحانات بأداء امتحان مادة الدراسات الإجتماعية والحاشب الآلي على فترتين.

وانطلقت امتحانات الشهادة الاعدادية بمحافظة الدقهلية السبت الماضي داخل ٥٨٣ لجنة، بمدارس المحافظة وباشراف 17 ادارة تعليمية.

وبلغ عدد المتقدمين للامتحانات بالشهادة الاعدادية هذا العام مايزيد عن ١٢٥ ألف ٥٠٩ طالب وطالبة علي مستوي مدارس التعليم الأساسي والمهنى بالدقهلية.