إزالة 19 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة بمركز أبو قرقاص

تنفيذا ً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، تواصل الوحدات المحلية على مستوى المحافظة اليوم الخميس أعمال الموجة 21 لإزالة التعديات بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، وذلك لمواجهة أي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة، وذلك تنفيذاً لتعليمات السيد رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومتابعة وإشراف السيد وزير التنمية المحلية.

من جانبه أوضح اللواء دكتور محمد عقل السكرتير العام المساعد والمشرف على أعمال الموجة 21 أنه تم تنظيم حملة مكبرة بمركز ومدينة أبو قرقاص، لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بدائرة المركز بالتنسيق مع الأمن والجهات المعنية، حيث أسفرت الحملة عن إزالة 19 حالة تعد بقريتي (منسافيس، بنى عبيد)، كما تم تنفيذ عدد من الإزالات لحالات تعديات تم رصدها من قبل المتغيرات المكانية ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .



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